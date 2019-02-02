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Как не «убить» двигатель, проверяя масло 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Опытные водители уверяют, что ошибки при проверке уровня масла в моторе могут привести к дезинформации водителя и, как следствие, к дорогостоящему ремонту автомобиля, сообщает «Автовзгляд». Поэтому ниже основные правила «нехитрой» на первый взгляд манипуляции.
Перед тем, как открывать капот, специалисты рекомендуют поставить автомобиль на ровную поверхность. Расположив машину на ямках и кочках, водитель рискует получить некорректную информацию о существующем положении дел.
Не стоит проверять уровень масла поутру после продолжительной стоянки, а также сразу после поездки, едва заглушив двигатель, уверяют эксперты. Идеальное время — через 10-15 минут после остановки мотора.
По информации издания, вытащив щуп первый раз, его необходимо протереть салфеткой, затем поместить рейку обратно, вставив до упора. Через несколько секунд щуп можно извлечь и изучить. Если следы масла находятся между отметками min и maх, значит в двигателе достаточное количество масла, уверяют автоэксперты. Если грань опускается ниже минимального значения, следует долить смазку. Если выше — существует риск того, что масло может оказаться в системе вентиляции картера, в цилиндрах мотора или катализаторе, что впоследствии грозит дорогостоящим ремонтом.
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Автоновости , АвтоВзгляд
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