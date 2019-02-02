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АВТОВАЗ начал выпуск «Весты» на метане 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Как мы помним, еще три года назад АВТОВАЗ презентовал концепт-версию Lada Vesta CNG. И вот теперь битопливная модификация будет запущена в серийное производство.
В состав ГБО обсуждаемой модели входит металлокомпозитный газовый баллон ItalGas со встроенным клапаном, контролирующим состояние как самой емкости, так и утечки на газомагистрали.
Согласно опубликованным данным, под завязку заправленное авто сможет преодолеть около тысячи километров. Причем, триста он пройдет на газе, закачанном в девяностолитровый баллон.
Сама газовая емкость размещена сразу за спинкой заднего дивана в багажном отсеке. Топливная система разработана таким образом, что как только газовая смесь будет подходить к концу, произойдет автоматическое переключение на бензин.
Конкретных данных о предположительной стоимости Lada Vesta CNG пока нет.
Но ранее руководитель проекта Vesta CNG Владимир Максименко сообщал, что было бы нормально, если бы разница между базовой моделью и CNG-версией была около 80000 рублей.
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Комментарии
Автоновости , Lada Vesta , Lada , Владимир Максименко , Автоваз
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