АВТОВАЗ начал выпуск «Весты» на метане

Как мы помним, еще три года назад АВТОВАЗ презентовал концепт-версию Lada Vesta CNG. И вот теперь битопливная модификация будет запущена в серийное производство.

В состав ГБО обсуждаемой модели входит металлокомпозитный газовый баллон ItalGas со встроенным клапаном, контролирующим состояние как самой емкости, так и утечки на газомагистрали.

Согласно опубликованным данным, под завязку заправленное авто сможет преодолеть около тысячи километров. Причем, триста он пройдет на газе, закачанном в девяностолитровый баллон.

Сама газовая емкость размещена сразу за спинкой заднего дивана в багажном отсеке. Топливная система разработана таким образом, что как только газовая смесь будет подходить к концу, произойдет автоматическое переключение на бензин.

Конкретных данных о предположительной стоимости Lada Vesta CNG пока нет.