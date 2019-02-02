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Появился ТОП-5 автомобилей для путешественников 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Рейтинг автомобилей составлен по итогам выставки оборудования и снаряжения для туристов. Мероприятие на днях завершилось в Дрездене.
Ко всему прочему, там были представлены автомобили разных классов. Вот наиболее примечательные из них.
Например, можно выделить автобус TARUK Safari Tourer, способный вместить 9 человек. Как следует из названия, транспорт предназначен для передвижения по труднодоступным местам Африки. Он оснащен полным приводом, автоматической трансмиссией и мотором на 3,2 литра.
Кемпер Etrusco 7400 SB с полным правом заслужил статус дома на колесах. В нем есть две кровати, совмещаемые при желании в одну, кухня и санузел с душевой.
Volkswagen T6 California Ocean показывали уже на прошлогоднем московском автосалоне. Автомобиль выделяется комфортом и не слишком большими габаритами. Кроме того, на крыше можно разместить палатку.
Передвижной квартирой можно назвать и Challenger Cruise Edition 2. Работает он от двухлитрового двигателя с мощностью в 130 лошадиных сил.
Наконец, замыкает пятерку Ford Ranger Wildtrak. Этот пикап создан специально для тех, кто любит коротать досуг в условиях дикой природы.
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Автоновости , Ford Ranger , Volkswagen , Ford
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