Появился ТОП-5 автомобилей для путешественников

Рейтинг автомобилей составлен по итогам выставки оборудования и снаряжения для туристов. Мероприятие на днях завершилось в Дрездене.

Ко всему прочему, там были представлены автомобили разных классов. Вот наиболее примечательные из них.

Например, можно выделить автобус TARUK Safari Tourer, способный вместить 9 человек. Как следует из названия, транспорт предназначен для передвижения по труднодоступным местам Африки. Он оснащен полным приводом, автоматической трансмиссией и мотором на 3,2 литра.

Кемпер Etrusco 7400 SB с полным правом заслужил статус дома на колесах. В нем есть две кровати, совмещаемые при желании в одну, кухня и санузел с душевой.

Volkswagen T6 California Ocean показывали уже на прошлогоднем московском автосалоне. Автомобиль выделяется комфортом и не слишком большими габаритами. Кроме того, на крыше можно разместить палатку.

Передвижной квартирой можно назвать и Challenger Cruise Edition 2. Работает он от двухлитрового двигателя с мощностью в 130 лошадиных сил.