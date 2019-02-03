Fiat Argo трансформируется в кроссовер

Компактный хэтчбек Fiat Argo, разработанный специально для латиноамериканского рынка, во второй половине 2019 года предстанет в продаже в кросс-версии. Появление новинки ожидалось еще во время автосалона в Сан-Паулу осенью прошлого года под названием X6HX (заводской индекс), но этого так и не произошло.

Исходя из имеющихся шпионских фото, модель будет иметь несколько измененные бампера, пластиковую защиту кузова и более мягкие настройки ходовой части. Не стоит исключать и незначительных изменений в оформлении интерьера автомобиля.

Ожидаемый клиренс составляет 179мм, в то время как основной конкурент в лице Renault Sandero Stepway в Латинской америке имеет всего 160 мм свободного пространства под днищем (на 35 мм меньше, чем у российской версии авто).

В качестве силового агрегата для Fiat Argo Cross предлагается единственный 1.3-литровый битопливный двигатель. В бензиновом варианте он обеспечивает 101 лошадиную силу, а при использовании этанола дает +8 л.с. Базовая трансмиссия -механическая. Пока доступен и «робот» устаревшей модели, но его планируется заменить на современную АКПП. Полноприводного шасси для новоиспеченного кроссовера не предусматривается.

Если стандартный Fiat Argo стоит от 46 тысяч бразильских реалов (около 820 тысяч рублей), то кросс-версия будет стоить, по предварительным оценкам, от 62 тысяч реалов или более 1 миллиона 100 тысяч рублей.