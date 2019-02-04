В сети появилось видео летающего лимузина

Авторы YouTube-канала Barcroft Cars опубликовали обзор на лимузин, построенный на базе частного самолёта. Гибрид способен летать, а на земле развивает скорость до 160 км/ч.

Разработкой уникального в своём роде лимузина занимались специалисты американского тюнинг-ателье Jetsetter. Эксперты трудились над летающим лимузином в течение 12 лет с 2006 по 2018 год.

В результате у них получилась машина с кузовом от частного самолёта на автомобильных 21-дюймовых колёсах. Длина лимузина составляет 12,8 метра, ширина 2,4 метра, высота 3,5 метра. Гибрид весит почти 5,5 тонны и способен перевозить до 9 пассажиров одновременно.

Конструкторы отмечают, что машина сохранила все функции самолёта, то есть способна летать, но в первую очередь предназначена, чтобы передвигаться по земле. В движение лимузин приводит восьмицилиндровый бензиновый двигатель, который способен разогнать гибрид до 160 км/ч.

Также в автомобиле сохранены все атрибуты настоящего лимузина: премиум аудио-система, светодиодная подсветка потолка и пола, бар с прохладительными напитками.

По словам представителей Jetsetter, компания намерена создать ещё несколько подобных экземпляров летающего лимузина по индивидуальным заказам.