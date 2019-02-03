Porsche 718 Cayman GT4 дебютирует в июле

Как и в трек-версии ClubSport, в нем, как утверждается, будет использоваться безнаддувная 3,8-литровая плоская шестерка, которая будет выдавать 420 лошадиных сил (313 киловатт).

Cayman GT4 первоначально будет доступен только с шестиступенчатой механической коробкой передач. Тем не менее, дополнительная коробка передач с двойным сцеплением предположительно появится в конце 2020 года.

Интерьер почти такой же голый, как и на гоночной версии, но такие элементы, как более тонкое стекло и меньшее количество роскошных удобств, якобы помогут сбросить около 50 килограммов.

Шпионские снимки уже дают очень хорошее представление о том, как выглядит 718 Cayman GT4. По сравнению с и без того агрессивной GTS, у GT4 еще больше воздухозаборники в передней панели, предположительно для направления более холодного воздуха к радиаторам и тормозам.

Неподвижное крыло украшает заднюю часть. Двойные выхлопные трубы шире, чем на GTS, и там тоже есть заметный диффузор.

Гоночный Clubsport использует композит из натурального волокна для дверей и крыльев, но пока не ясно, находится ли этот легкий материал и на дорожном автомобиле.