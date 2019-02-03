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Владелец не смог отсудить компенсацию за «расплавившийся» Lexus 

Рамблер 48 минут назад
Фото: Reuters
Автомобилист не смог отсудить 1,5 млн руб. у хозяев торгового центра, на стоянке которого «расплавилась» его дорогая иномарка, сообщает Дон-ТР.
Суд Октябрьского района Ростова-на-Дону, где и произошла эта история, вынес решение не в пользу автовладельца. Судья пришел к выводу, что истец виноват в случившимся сам, так как повел себя непредусмотрительно и проявил «грубую неосторожность», когда оставил машину на открытом солнце в полдень, поэтому все издержки по ремонту иномарки должен нести сам.
Инцидент произошел 26 мая 2018 года в Ростове-на— Дону на стоянке ТЦ «Горизонт» на проспекте Нагибина, где автомобилист припарковал свой Lexus RX. Вернувшись через несколько часов, он увидел что его иномарка буквально расплавилась от «солнечного зайчика» — концентрированного пучка света, отраженного от стекол здания. Внедорожник серьезно пострадал, а его владелец потребовал 1,5 млн руб. с хозяев торгового центра.
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Автоновости , Lexus RX , Lexus
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