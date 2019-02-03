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«Запорожцы» закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок 

Российская Газета 2 часа назад
Январь 2019 года стал первым в истории украинского автопрома месяцем, когда не было зафиксировано ни одной продажи новых автомобилей ЗАЗ. Такой статистикой поделился Autoconsulting.
Украинский пикап на базе «Запорожца»
Ранее "РГ" подробно рассказывала о ситуации на легендарном Запорожском автозаводе, который переживает нелучшие времена и даже может прекратить свое существование. Производство седанов ZAZ Lanos завершилось здесь еще в конце 2017 года, почти сразу остановился конвейер и с бюджетным ZAZ Sens. В 2018-м на ЗАЗе собрали всего одну машину — и ту лишь ради проверки технологических процессов.
Тем не менее в статистике продаж бренд ZAZ упоминался весь прошлый год, поскольку дилеры распродавали оставшиеся на складах машины. Похоже, теперь эти автомобили окончательно уходят в историю — их запасы либо закончились, либо уже никого не интересуют.
"Увы, ЗАЗ покинул украинский рынок как производитель легковых автомобилей", — констатирует портал.
По его данным, в январе прекратились продажи еще трех ранее представленных на Украине брендов — японских Acura и Isuzu и корейского SsangYong. В целом украинский рынок стартовал в 2019-м с серьезного обвала — продажи рухнули сразу на 20,02% относительно января 2018-го. Лидером остается Renault, умудрившийся в этих условиях нарастить объем реализации на 37,52%. Далее идут Toyota, Nissan, Kia и Skoda.
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