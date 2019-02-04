«Яндекс» начал отключать от системы заказов таксистов-нарушителей

Таксистов стали лишать заказов за превышение скорости.

В "Яндекс. Такси" подвели первые итоги первых двух месяцев работы новой технологии — автоматического мониторинга скорости такси во время их работы по заказам сервиса. Так, 92,4 процента водителей, допускавших систематические нарушения скорости, прекратили это делать после двух предупреждений, еще 6,6 процента — после временной блокировки. Один процент нарушителей заблокирован в сервисе навсегда. Водители стали более аккуратны: разрешенная скорость превышается не более чем на 8 километров в час.

Когда водитель выполняет заказ, технология отслеживает с помощью GPS его движение и вычисляет скорость на дороге. Фактическая скорость сверяется с разрешенной на конкретном участке трассы. Информацию о скоростных ограничениях хранит "Яндекс. Навигатор", который используется водителем для построения маршрутов.

Если реальная скорость регулярно превышает разрешенную на 20 км/ч и более, система предупреждает об этом через водительское приложение. После нескольких предупреждений алгоритм ограничивает доступ к заказам — сначала временно, а в случае повтора нарушений — постоянно.

Технология используется по всей России с 1 декабря. Перед массовым внедрением "Яндекс. Такси" провел тестирование в нескольких десятках городов с разным населением, структурой дорог и магистралей, с разной популярностью такси. При тестировании специалисты убедились, что алгоритм учитывает помехи с GPS-сигналом, включая неожиданные и значительные изменения геокоординат, и умеет отсекать аномалии.

В планах самого крупного агрегатора по заказу такси в России — внедрить в использование технологию автоматического определения уровня усталости водителя, а также алгоритмы, позволяющие определять склонность водителя к аварийной или некомфортной для пассажиров манере вождения — например, к резкому торможению или набору скорости, резким поворотам и перестроениям. Осталось решить проблему безопасности водителей и пассажиров внутри салона.