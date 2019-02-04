Более 30 автопроизводителей подняли цены в России

Более 30 автопроизводителей подняли цены на российском рынке во второй половине января, сообщает аналитической агентство «Автостат».

Больше всего подорожали автомобили Porsche . Ценники на модели этой марки выросли от 186 до 648 тысяч рублей.

Автомобили Subaru подорожали на 50-100 тысяч рублей в зависимости от модели, автомобили корейского бренда KIA подорожали на 15-155 тысяч рублей.

Все модели китайского Lifan стали дороже на 30 тысяч рублей, Fiat повысил ценники на пикап Fullback (+ 31-42 тысячи рублей) и универсал Doblo Combi (+34 тысячи рублей).

У производителя Haval подорожали внедорожники H2, H6 и H9. Их стоимость увеличилась на 18-42 тысячи рублей.