Более 30 автопроизводителей подняли цены в России 

Более 30 автопроизводителей подняли цены на российском рынке во второй половине января, сообщает аналитической агентство «Автостат».
Больше всего подорожали автомобили Porsche. Ценники на модели этой марки выросли от 186 до 648 тысяч рублей.
Автомобили Subaru подорожали на 50-100 тысяч рублей в зависимости от модели, автомобили корейского бренда KIA подорожали на 15-155 тысяч рублей.
Все модели китайского Lifan стали дороже на 30 тысяч рублей, Fiat повысил ценники на пикап Fullback (+ 31-42 тысячи рублей) и универсал Doblo Combi (+34 тысячи рублей).
У производителя Haval подорожали внедорожники H2, H6 и H9. Их стоимость увеличилась на 18-42 тысячи рублей.