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Nissan отказалась от выпуска X-Trail в Великобритании 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Компания Nissan отказывается от планов по выпуску кроссоверов X-Trail на своем заводе в Сандерленде из соображений, связанных с введением новых правил в отношении автомобилей с дизельными двигателями и сокращением продаж на британском рынке. Об этом в воскресенье сообщило агентство Press Association, опубликовав письмо руководителя европейского подразделения Nissan Джанлуки де Фиччи.
"Nissan много инвестирует в новые технологии и силовые агрегаты для следующего поколения автомобилей, которые будут собираться на нашем заводе в Сандерленде. Для обеспечения этого мы используем свои глобальные активы, и вместе с уже производимыми в Японии X-Trail мы можем уменьшить наши расходы на стартовые инвестиции", — написал он.
Де Фиччи отверг предположение, что на такой шаг японская компания пошла из-за неопределенности вокруг Brexit. "Мы приняли это решение по деловым причинам, которые я объяснил, однако очевидно, что неопределенность вокруг будущих отношений Великобритании и ЕС не помогает компаниям планировать будущее", — добавил он.
На расположенных в Великобритании предприятиях японских автомобильных компаний собирается около половины из 1,67 млн машин, ежегодно производимых в Британии. Большая их часть идет на экспорт. На заводе Nissan в Сандерленде заняты около 7 тыс. человек.
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Автоновости , Nissan , ЕС
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