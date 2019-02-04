Украинцы отказались покупать «Запорожцы»

В январе 2019 года не было продано ни одного нового автомобиля ЗАЗ сообщает Autoconsulting.

Аналитики констатируют, что «ЗАЗ покинул украинский рынок как производитель легковых автомобилей».

Ранее стало известно, что Запорожский автозавод находится на грани прекращения своей деятельности. Так, в 2017 году с конвейера сошли последние экземпляры модели ZAZ Lanos, позже такая же судьба постигла бюджетный седан ZAZ Sens. По информации «Российской газеты», в 2018 году на автозаводе собрали всего одну машину ради проверки технологических процессов производства.

Впрочем, автозавод регулярно упоминался в статистике продаж. По предположению экспертов, весь прошлый год ЗАЗ, возможно, распродавал машины, оставшиеся на складе.

Isuzu и SsangYong. По данным Autoconsulting, с началом нового года продажи на автомобильном рынке в Украине «рухнули» на 20,2%. За январь также не было продано ни одной модели брендов Acura