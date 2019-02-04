Аналитики констатируют, что «ЗАЗ покинул украинский рынок как производитель легковых автомобилей».
Ранее стало известно, что Запорожский автозавод находится на грани прекращения своей деятельности. Так, в 2017 году с конвейера сошли последние экземпляры модели ZAZ Lanos, позже такая же судьба постигла бюджетный седан ZAZ Sens. По информации «Российской газеты», в 2018 году на автозаводе собрали всего одну машину ради проверки технологических процессов производства.
Впрочем, автозавод регулярно упоминался в статистике продаж. По предположению экспертов, весь прошлый год ЗАЗ, возможно, распродавал машины, оставшиеся на складе.
По данным Autoconsulting, с началом нового года продажи на автомобильном рынке в Украине «рухнули» на 20,2%. За январь также не было продано ни одной модели брендов Acura, Isuzu и SsangYong.