Россия стала второй по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в рейтинге доступности бензина с показателем в 45 рублей за литр АИ-95. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование РИА Рейтинг.

Составители рейтинга изучили цены на 95-й бензин в 33 европейских странах, а также в Казахстане. Для большинства стран была учтена стоимость на середину января, а для Норвегии, Казахстана и Украины — по итогам конца декабря.

Самый дешевый бензин (в абсолютных ценах) оказался в Казахстане: в пересчете на российскую валюту — 30,9 рубля за литр. Третье место по дешевизне заняла Белоруссия — 46,9 рубля, а четвертое — Украина с показателем в 72,1 рубля.

Однако если учитывать размер зарплат в странах, а не только цены, то рейтинг выглядит иначе.

На первом месте по доступности бензина для граждан (с учетом зарплат) оказался Люксембург. Жители этой страны могут приобрести более трех тысяч литров бензина на свои среднемесячные зарплаты.

Второе место заняла Норвегия с 2,3 тысячи литров. В число лидеров также вошли Австрия, Великобритания, Швеция и Дания (более 1,9 тысячи литров бензина).

Россия заняла 20-е место рядом с Эстонией и Португалией. Россияне могут купить на среднемесячные зарплаты около 826 литров бензина. В самом низу рейтинга оказалась Украина, жители которой могут приобрести 247 литров топлива.

По данным РИА Рейтинг, в большинстве стран стоимость бензина падает, а рост цен зафиксирован только у семи участников исследования. Самый резкий скачок произошел в Белоруссии (на 19,7 процента). На втором месте оказалась Россия (9,7 процента), а на третьем — Украина (7,5 процента).