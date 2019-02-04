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В России появятся новые дорожные знаки 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Уменьшенные и совмещенные дорожные знаки планируется установить по всей России после успешно проведенного эксперимента в пяти регионах. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Отмечается, что эксперимент, который начался в Москве в 2017 году и затем продолжился в Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде, был задуман в интересах пешеходов и не вызвал массовых протестов водителей. Теперь минимально допустимый размер знаков будет понижен до 40x40 сантиметров.
В качестве примера приводятся квадратные знаки, к которым относится "Парковка". Для таких знаков появится формат 35x35 сантиметров, тогда как сейчас минимальный размер составляет 60x60 сантиметров. Для круглых знаков, например "Остановка запрещена", на данный момент предусмотрен диаметр 50 сантиметров.
Инициаторы эксперимента заявляли, что новые знаки будут удачнее вписываться в окружающую среду и не станут загораживать обзор пешеходам. Уменьшенные знаки также можно будет вешать на дома в случае недостатка пространства, а по стоимости они будут на 40 процентов дешевле предшественников, пишет издание.
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