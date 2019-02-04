Лимузин и седан Aurus будут доступны к заказу с 15 февраля

Российский производитель семейства автомобилей класса «люкс» на единой модульной платформе Aurus в феврале начинает принимать предзаказы через своих дилеров, передает РИА Новости Как говорится в сообщении Минпромторга РФ , к заказу доступны лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600. Предварительные заявки на машины начиная с 15 февраля 2019 года будут принимают официальные дилеры группа «Авилон» и ООО «Панавто». Как ранее заявлял гендиректор Aurus Франц Хильгерт, продажи планируется открыть в начале 2019 года сначала в России, а затем и на экспорт в шесть регионов мира. К 2021 году планируется нарастить продажи автомобилей бренда, расширить дилерскую сеть, после чего перенести выпуск на площадку партнера, где производство будет увеличено до 5 тысяч единиц. В качестве индустриального партнера Минпромторг РФ планировал привлечь ПАО «Соллерс» , в частности, рассматривался вариант локализации производства на мощностях компании в Алабуге. Проект Aurus, изначально носивший неофициальное название «Кортеж», реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина с 2012 года, в разработке принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. Модельный ряд включает в себя машины четырех классов — седан, внедорожник, минивэн и лимузин.