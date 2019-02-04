В России уменьшат дорожные знаки

ГИБДД предложили обновить ГОСТы, касающиеся уменьшения дорожных знаков почти вдвое, сообщают «Известия» со ссылкой на информацию пресс-службы ведомства. Диаметр круглых знаков может быть уменьшен до 50 см, для квадратных предусмотрен размер — 35x35 см.

Уменьшенные дорожные указатели впервые появились в Москве в 2017 году. Сегодня на многих столичных улицах установлены знаки размером 50х50 см, а на магистралях, где скоростной режим не превышает 60 км/ч — 40x40 см. Всего за два года новые указатели были размещены на более, чем 140 москвских улицах, в 2019 году в проект войдут ещё 37. По информации издания, столичные водители «особо не жалуются», с многие даже не заметили перемен.

Инициаторы нововведения, которыми изначально выступили эксперты Правительства Москвы , объяснили необходимость появления знаков нового формата тем, что уменьшенные указатели дешевле в производстве, а также улучшают облик улиц и не загораживают обзор пешеходам.

Следом за Москвой уменьшенные знаки появились в Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире, Калининграде.

Оценив результаты эксперимента, проведённого в пяти российских городах, ГИБДД предложило распространить успешный опыт установки уменьшенных знаков по всей стране, внеся новые форматы знаков в проект редакции национальных ГОСТов.