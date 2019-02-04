Новый Subaru Legacy дебютирует на автосалоне в Чикаго

На предстоящей автовыставке в Чикаго пройдет мировая премьера нового Subaru Legacy. Место первого показа выбрано неслучайно. Именно американский авторынок, где за прошлый год было продано 680 тыс. «Субару», является приоритетным для японской марки.

Итак, в Чикаго Subaru покажет седан Subaru Legacy седьмого поколения. Новинка, которую можно постараться разглядеть на первых тизерах, отличается обновленным дизайном, но во многом тяготеет к классическим решениям. На официальных изображениях, которые появились в сети, можно разглядеть часть кузова модели, ее переднюю фару, а также большой сенсорный экран в салоне.

avtostat-info

Отметим, что в России за 2018 год, по данным «Автостат Инфо», было продано 217 ед. Subaru Legacy. Всего же за прошлый год японская марка реализовала в РФ 8034 авто, улучшив результат продаж 2017 года на 32%.