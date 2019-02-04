79-летний автовандал искалечил 1000 автомобилей 

79-летний испанец Хосе Антонио Васкес — настоящий автоненавистник. За несколько лет деятельности он испортил более 1 000 машин, нанеся ущерб, превышающий 600 000 долларов. Мужчина царапал авто, вставлял спички в замки, чтобы их нельзя вскрыть. Некоторые автовладельцы, пытавшиеся помешать пенсионеру, были им избиты. Хосе Антонио арестовывали 12 раз, но это его не останавливало. Психиатрическая экспертиза показала, что психических отклонений у дедушки нет. Выйдя из-под ареста в начале 2019 года, Васкес только за январь совершил 120 актов вандализма. Автолюбители начали бороться с пожилым автовандалом и развесили по городу объявления, однако Хосе Антонио пообещал, что не остановится и продолжит портить машины.