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Россиянин устроил погоню за сотрудниками ДПС 

Рамблер + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Житель Ставропольского края протаранил автомобиль сотрудников ГИБДД, которые якобы сели за руль пьяными, а затем пригрозил устроить им "проблемы", если они остановят кого-нибудь из его близких, сообщает канал «360».
События, произошедшие в декабре 2018 года, мужчина снял на видео. На кадрах видно, как машина преследователя догоняет автомобиль полицейских и врезается в бампер. После этого автоинспекторы останавливаются, а мужчина, устроивший погоню, просит своих приятелей вызвать ГИБДД.
Комментируя происходящее, автор видео указывает на пивные бутылки в салоне автомобиля полицейских, а также подчёркивает, что одного из правоохранителей из-за плохого самочувствия даже вырвало.
По информации канала, у мужчины был личный мотив привлечь правоохранителей к ответственности, поскольку его брата посадили в тюрьму за оскорбление одного из них. Автор статьи уверяет, что мужчиной двигало чувство мести.
На запись, опубликованную в интернете, отреагировали силовые ведомства. В ГИБДД была инициирована проверка. Дело также поступило сотрудникам Следственного комитета. Правоохранители также должны дать правовую оценку действиям автора видео, который, как видно на записи, бьёт по лицу оперуполномоченного группы экономической безопасности местного управления МВД.
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Автоновости , СКР , ГИБДД , МВД
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