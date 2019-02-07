Россиянин устроил погоню за сотрудниками ДПС

Житель Ставропольского края протаранил автомобиль сотрудников ГИБДД , которые якобы сели за руль пьяными, а затем пригрозил устроить им "проблемы", если они остановят кого-нибудь из его близких, сообщает канал «360».

События, произошедшие в декабре 2018 года, мужчина снял на видео . На кадрах видно, как машина преследователя догоняет автомобиль полицейских и врезается в бампер. После этого автоинспекторы останавливаются, а мужчина, устроивший погоню, просит своих приятелей вызвать ГИБДД.

Комментируя происходящее, автор видео указывает на пивные бутылки в салоне автомобиля полицейских, а также подчёркивает, что одного из правоохранителей из-за плохого самочувствия даже вырвало.

По информации канала, у мужчины был личный мотив привлечь правоохранителей к ответственности, поскольку его брата посадили в тюрьму за оскорбление одного из них. Автор статьи уверяет, что мужчиной двигало чувство мести.