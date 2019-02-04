На «АвтоВАЗе» отложили рестайлинг Lada Largus

В озвученные ранее планы тольяттинского автогиганта по выпуску в ближайшие годы восьми новинок и девяти рестайлинговых моделей может не войти Lada Largus . Обновление семейства отложено на неопределенный срок, причем до рестайлинга "Ларгус" может и не дожить.

Уже в текущем году сообщалось, что в Тольятти ведут активную работу над Lada Largus FL (facelift), но, судя по всему, предприятие решило не торопиться с выводом обновленного "Ларгуса" на рынок. Как заявил "Российской газете" вице-президент по продажам "АвтоВАЗа" Ян Птачек, на этот год у завода таких планов нет: тольяттинцев вполне устраивает и уровень популярности нынешнего "Ларгуса".

"Мы видим хороший уровень спроса на текущую генерацию этой модели. Необходимости форсировать выход следующего поколения нет, как это было, скажем, с той же Lada Granta. Это особый сегмент автомобилей, и отношение его аудитории к дизайну автомобиля отличается от массового сегмента. При этом мы планомерно ведем эту работу и будем информировать о ней, когда придет время", — пояснил Птачек.

Соответственно, по одной из версий, рестайлинг Lada Largus отложен как минимум до следующего года.

Ранее сообщалось, что семейству Lada Largus уже разработали новое "лицо" в фирменном X-стиле, с модернизированными бамперами, оптикой, крыльями и капотом. Ходили слухи и о том, что lada Largus может получить 122-сильный шестнадцатиклапанник объемом 1,8 л: технические возможности для этого у завода имеются, хотя на "АвтоВАЗе" и опасаются несоответствия требуемых объемов выпуска и производственных мощностей. Кроме того, "Ларгусу" обещали и новую коробку передач — фирменный пятиступенчатый робот АМТ.