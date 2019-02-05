Решение о рекордной компенсации за Jaguar XJ отменено

Ленинградский областной суд отменил решение о выплате рекордной для России компенсации за неисправный автомобиль в размере 41, 7 миллиона рублей, сообщает «За рулём».

С иском в суд в 2018 году обратился некий Алексей Кравченко , который двумя годами ранее приобрёл автомобиль Jaguar XJ за 2,35 млн рублей у официального дилера. В 2017 году мужчина продал седан, однако через несколько дней покупатель вернул машину, заявив, что она перестала заводиться. Кравченко, уладив вопросы по возврату автомобиля, обратился к официальному дилеру. Специалисты выявили неисправность электронного блока управления системой запуска, Jaguar якобы починили. Однако, спустя несколько часов владелец вновь привёз автомобиль на эвакуаторе. Далее ремонт машины длился более 45 дней, компенсировать стоимость автомобиля дилер отказался.

Кравченко отправился в суд. В результате Приозёрский суд Ленинградской области постановил взыскать с ООО «Ягуар Ленд Ровер » 41,7 млн руб, из которых 20 млн — штраф, 19,7 млн — неустойка.

Ответчик обжаловал решение в вышестоящей судебной инстанции. В конце января Ленинградский областной суд отменил постановление Приозёрского суда и отказал Кравченко в удовлетворении требований в полном объёме.