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Для Lada Vesta подготовили дешевые версии 

Motor.ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: Motor.ru
«АвтоВАЗ» подготовил для семейства Lada Vesta новые базовые версии. В зависимости от модификации автомобили подешевели на 20-51 тысячу рублей.
Теперь самая доступная «Веста» — это седан в комплектации Standard, оснащенный 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Стоит такая машина 595 тысяч рублей, что на 20 тысяч дешевле автомобиля в версии Classic.
В оснащение «Стандарта» входят фронтальные подушки безопасности, системы стабилизации и помощи при старте в горку, аудоиподготовка, электропривод и обогрев наружных зеркал, передние электростеклоподъемники и стальные 15-дюймовые колесные диски.
Универсал в модификации Classic и пакетом опций Start стоит от 676 900 рублей — на 28 тысяч рублей доступнее прежней базовой версии. Автомобиль имеет то же оснащение, что Standard, но дополненное кондиционером, подогревом передних сидений, охлаждаемым бардачком и рейлингами.
Цены на базовый вариант вседорожного универсала Vesta SW Cross теперь начинаются от 779 900 рублей. У такой машины появилась комплектация Comfort: задние дисковые тормоза, кондиционер, подогрев передних сидений, центральный подлокотник с отделением для вещей, парктроник, датчики света и дождя, круиз-контроль, аудиосистема и 17-дюймовые легкосплавные диски.
По итогам 2018 года «Веста» стала самой продаваемой машиной России. Всего было приобретено 108,3 тысячи автомобилей семейства.
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Автоновости , Lada Vesta , Lada , Автоваз
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