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Столичных водителей предупредили о тумане 

Мослента + ещё 8 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В понедельник, 4 февраля, из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах сложилась опасная ситуация. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы Центра организации дорожного движения.
Из-за тумана автомобилистам стоит быть внимательными и осторожными, а также соблюдать необходимую дистанцию между транспортными средствами.
По прогнозам синоптиков, ко вторнику, 5 февраля, московский регион попадет под влияние антициклона из Сибири, и в столице снова похолодает. Однако экстремальных холодов в столице не ожидается: температура будет соответствовать февральской норме.
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