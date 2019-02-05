Столичных водителей предупредили о тумане

В понедельник, 4 февраля, из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах сложилась опасная ситуация. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы Центра организации дорожного движения.

Из-за тумана автомобилистам стоит быть внимательными и осторожными, а также соблюдать необходимую дистанцию между транспортными средствами.

По прогнозам синоптиков, ко вторнику, 5 февраля, московский регион попадет под влияние антициклона из Сибири, и в столице снова похолодает. Однако экстремальных холодов в столице не ожидается: температура будет соответствовать февральской норме.