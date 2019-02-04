В России появятся уменьшенные дорожные знаки

Уменьшенные дорожные знаки планируют устанавливать в России после успешного эксперимента в пяти регионах РФ. По данным ЦОДД, многие водители «не заметили разницы», и знаки размером 40x40 сантиметров должны лучше вписаться в городскую среду и стоить будут на 40% дешевле предшествующих моделей.

После успешного завершения эксперимента в пяти регионах России, на дорогах планируется установить уменьшенные и совмещенные дорожные знаки. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Эксперимент проводился в интересах пешеходов, он начался в 2017 году в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Саратове и Владимире. По данным ЦОДД, уменьшение знаков до 40x40 см «не вызвало массовых протестов», и многие водители вовсе не заметили разницы.

Минимально допустимый размер стороны для квадратных знаков теперь будет понижен до 35 см, а диаметр круглых знаков будет составлять 50 см. По мнению инициаторов эксперимента, новые знаки «лучше впишутся в окружающую среду» и не будут загораживать обзор для пешеходов. Новые знаки можно будет вешать на стены домов, а стоить они будут на 40% дешевле, чем предшествующие им образцы.

По старому ГОСТу минимально допустимый размер дорожных знаков составлял 60x60 см. С 2017 года в Москве новые, уменьшенные знаки были установлены на 140 улицах. До конца 2019-го они появятся еще как минимум на 37 улицах. Когда новые знаки будут устанавливаться в других российских городах — пока не сообщают.

В России дорожные знаки соответствуют Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах. Сейчас наиболее распространены знаки, выполненные на металле, покрытом световозвращающей пленкой. Меньшей популярностью пользуются знаки с подсветкой по периметру либо по контуру изображения знака, выполненную с применением миниатюрных ламп накаливания либо светодиодов.

Глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с НСН выразил мнение, что инициатива может быть связана с намерением «освоить деньги».

«Я не понимаю, для чего это нужно. Наверное, для того, чтобы кто-то освоил деньги на всем этом. Никакого другого мотива здесь нет. Неудобство здесь есть, безусловно. Люди привыкают годами и десятилетиями к определенному восприятию окружающей действительности, в том числе и дорожных знаков. В уменьшенном размере можно просто на них не обратить внимания», — заявил он.

Похмелкин добавил, что «противодействовать этому достаточно сложно, но, наверное, особо и не нужно».

В последнее время ГИБДД приняла большое количество поправок к правилам дорожного движения. В конце осени в Госавтоинспекции заявили, что ввели временный мораторий на изменения в правилах дорожного движения. По словам главы Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина, «все замучены и запутаны» поправками в ПДД. Мораторий касается лишь МВД — изменения в правила смогут вносить и Минтранс , и правительство РФ . «Но сами мы настроены на то, что сейчас пока эту деятельность немного приостановить», — подчеркнул Митрошин.

Одно из наиболее заметных изменений, связанных с дорогами — введение шумовой разметки. Шумовая разметка будет нанесена на участках, где нет возможности установить барьер или тросовое ограждение. Пересекая «шумовку», автомобиль начинает вибрировать и трястись, что должно «предостеречь водителя от выезда на встречную полосу».

Первые подобные участки появятся в качестве пробных на трассах М7 «Волга» в Татарстане, Р-22 «Каспий» из Москвы в Волгоград, М-5 на Урале, Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш».

При этом в дальнейшем шумовой разметкой планируется оснащать трассы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах — там на дорогах много однополосных участков и горных серпантинов.

Шумовые полосы — это несколько поперечных линий, расположенных друг за другом.. Когда на эту выпуклую разметку наезжает автомобиль, водитель чувствует вибрацию и слышит интенсивный шум. По принципу действия шумовые полосы чем-то напоминают «лежачих полицейских». Эта разметка может быть нанесена двумя способами: накладками из термопластика или бетона, либо же выемками, то есть разрезанием дорожного полотна.

Правительство России ранее решило выделить более 12 миллиардов рублей 27 регионам РФ на развитие и модернизацию автомобильных дорог.