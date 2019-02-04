Пьяных водителей хотят лишать прав на 20 лет

Депутат Государственной Думы РФ Олег Нилов предложил лишать прав пьяных водителей на 20 лет, сообщает «Вечерняя Москва». Парламентарий сделал громкое заявление в ходе обсуждения на круглом столе «Что ждет водителя за оставление места ДТП?».

Нилов также заявил, что нетрезвых водителей, скрывшихся с места ДТП необходимо наказывать, согласно нормам статьи 105 Уголовного кодекса («Убийство» — прим.ред.), сообщает АГН Москва

«Это убийцы, которые совершили умышленное преступление. Человек, совершивший непреднамеренное правонарушение и преступление, не скрывается с места преступления», — заявил Нилов.

По его словам, скрываясь с места ДТП, нетрезвый водитель хочет скрыть следы преступления, поэтому заслуживает более сурового наказания.

«Мое предложение: приравнивать преступление, такой особой тяжести, которое совершается водителями в состоянии алкогольного, наркотического опьянения к убийству», — подчеркнул парламентарий.

Нилов также отметил, что собирается озвучить свои намерения во время рассмотрения законопроекта в первом чтении на заседании Госдумы.