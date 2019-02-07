В России узаконят доносительство на дорогах

Госдума 7 февраля приняла в первом чтении законопроект, разрешающий наказывать водителей, на которых пожаловались «народные инспекторы». Об этом сообщает РИА Новости.

В октябре 2017 года правительство внесло в Госдуму проект закона о создании института «народных инспекторов». Инспекторами, по задумке авторов инициативы, станут прохожие-добровольцы, которые зафиксировали нарушение ПДД с помощью «устройств, оснащенных камерами и специальным программным обеспечением».

Свои видеозаписи они будут регистрировать на портале госуслуг, а нарушителей смогут оштрафовать на основании этих роликов.

«Народные инспекторы» смогут зафиксировать проезд на красный сигнал светофора, незаконную стоянку, выезд на встречку, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, нарушения в отношении пешеходов.

Если законопроект будет принят, в административный кодекс внесут поправки, разрешающие выносить постановления о штрафе без составления протокола

В правительстве отмечали, что в России существует «общественный запрос» на участие граждан в обеспечении безопасности и на дорогах. Также власти рассчитывают, что новый законопроект позволит укрепить доверие россиян к полиции.

Авторы документа сослались на эксперимент с «народными инспекторами», проведенный в Москве и Татарстане. В 2016 году добровольцы-инспекторы направили 126 тысяч обращений, а за восемь месяцев 2017-го — 111 тысяч.

На реализацию проекта из бюджета планируют выделить 2,7 миллиарда рублей в течение трех лет. Деньги потребуются на закупку серверного оборудования и приобретение услуг связи.