Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России узаконят доносительство на дорогах 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Госдума 7 февраля приняла в первом чтении законопроект, разрешающий наказывать водителей, на которых пожаловались «народные инспекторы». Об этом сообщает РИА Новости.
В октябре 2017 года правительство внесло в Госдуму проект закона о создании института «народных инспекторов». Инспекторами, по задумке авторов инициативы, станут прохожие-добровольцы, которые зафиксировали нарушение ПДД с помощью «устройств, оснащенных камерами и специальным программным обеспечением».
Свои видеозаписи они будут регистрировать на портале госуслуг, а нарушителей смогут оштрафовать на основании этих роликов.
«Народные инспекторы» смогут зафиксировать проезд на красный сигнал светофора, незаконную стоянку, выезд на встречку, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, нарушения в отношении пешеходов.
Если законопроект будет принят, в административный кодекс внесут поправки, разрешающие выносить постановления о штрафе без составления протокола
В правительстве отмечали, что в России существует «общественный запрос» на участие граждан в обеспечении безопасности и на дорогах. Также власти рассчитывают, что новый законопроект позволит укрепить доверие россиян к полиции.
Авторы документа сослались на эксперимент с «народными инспекторами», проведенный в Москве и Татарстане. В 2016 году добровольцы-инспекторы направили 126 тысяч обращений, а за восемь месяцев 2017-го — 111 тысяч.
На реализацию проекта из бюджета планируют выделить 2,7 миллиарда рублей в течение трех лет. Деньги потребуются на закупку серверного оборудования и приобретение услуг связи.
Комментарии
Автоновости , Госдума
Читайте также
Видео
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
Смертельные танцы: автобус с детьми разбился под Калугой
ДТП Статьи
Встал и ушел: автобус снес пешехода в Кемерове
ДТП
Неадекватный пешеход атаковал авто, разбив зеркало
ДТП
Неспешная бабуля на скутере создала пробку
Автоновости
В Москве обнаружен еще один перекресток-ловушка
Автоновости
Автоледи высадила из машины курицу
Автоновости
В сети появилось видео летающего лимузина
Автоновости
79-летний автовандал искалечил 1000 автомобилей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение