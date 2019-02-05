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Кому разрешат учиться на «водителя-международника» 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: ПГ / ЮРИЙ МАГАС
Граждане Киргизии, Казахстана и Абхазии смогут работать водителями на международных перевозках. Допуск к обучению на такую квалификацию будет предоставлен гражданам всех стран, где русский язык признан официальным на законодательном уровне. Соответствующий приказ Минтранса вступает в силу 5 февраля.
Согласно документу, пройти обучение и сдать экзамен можно будет на основании национальных или международных водительских удостоверений указанных государств. Пока что получение такой квалификации возможно при наличии только российского национального удостоверения соответствующей категории.
Напомним, в 2017 году граждане государств, где русский является официальным языком, получили возможность работать на территории России водителями на основании своих «родных» удостоверений. Но данное положение закона «О безопасности дорожного движения» не распространяется на случаи «участия транспортного средства в международном движении».
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