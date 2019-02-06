Дороги севера России предложили сделать платными

Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий строить безальтернативные платные дороги в районах Крайнего Севера и «приравненных к ним местностях». Об этом пишет «Коммерсант».

Документ, подготовленный Минтрансом , представляет собой поправки к закону «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности». Сейчас закон разрешает строить платные дороги только тогда, когда существует бесплатная альтернатива. Например, вместо платной трассы М11 «Москва—Петербург» водителям предлагают воспользоваться М10.

Замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов подчеркнул, что проезд по новым дорогам Крайнего Севера предлагают сделать платным только для грузовых автомобилей.

«Коммерсант» отмечает, что к зоне Крайнего Севера относятся 70 процентов территории России площадью в 12 миллионов квадратных километров. В зону, в частности, входят Мурманская область, Чукотка, Ямало-Ненецкий АО, часть Карелии, Архангельской и Иркутской областей, а также Красноярского края.

В пояснительной записке к документу сказано, что во многих поселениях Крайнего Севера вместо дорог используют «зимники», которые доступны не круглый год. При этом построить полноценные дороги в регионе невозможно, так как это обошлось бы региональным бюджетам слишком дорого.

В Минтрансе считают, что проблему могут решить частные инвестиции. Но из-за современных законов инвестору пришлось бы строить и платную, и бесплатную дороги. Законопроект Минтранса должен это исправить. Алафинов заявил, что дороги смогли бы окупиться за счет грузовиков, обслуживающих добытчиков минерально-сырьевой базы.

Глава комитета Госдумы по проблемам Севера Николай Харитонов заявил «Коммерсанту», что цены на проезд для грузовиков могут достигнуть 15–30 тысяч рублей, а это отразится на конечной стоимости продукции.