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Audi проинвестировала новую разработку машины 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Компания «Audi» приняла решение вложить денежные средства в первую на европейской территории модель городского автомобиля.
Выход данной новинки ожидают уже в 2019 году. Процесс разработки и выпуска доверили компании e.GO Mobile AG. В качестве подрядчика по вопросам передачи данных была назначена компания Cubic Telecom.
car.ru
Данный стартап небольшой величины, получил свою долю инвестиций от компании Audi, Qualcomm и некоторых других организаций, размер которых составил 75 миллионов евро. В списке партнеров проекта значатся такие компании, как Panasonic и Volkswagen.
В автомобилях на электрической тяге e.Go Life запланирована установка платформы PACE, разработка которой была выполнена компанией Cubic Telecom, используемая уже более чем в двух миллионах машин во всех странах мира.
car.ru
Система дает возможность выполнять непрерывное отслеживание, а также управление некоторым количеством функций машины, и сообщать все данные хозяину машины.
Кроме возможности наблюдения за зарядом аккумулятора и другими параметрами, система способна отыскать наиболее близко расположенную парковку с возможностью подзарядки.
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Автоновости , Audi , Volkswagen , Qualcomm
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