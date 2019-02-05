Audi проинвестировала новую разработку машины

Компания « Audi » приняла решение вложить денежные средства в первую на европейской территории модель городского автомобиля.

Выход данной новинки ожидают уже в 2019 году. Процесс разработки и выпуска доверили компании e.GO Mobile AG. В качестве подрядчика по вопросам передачи данных была назначена компания Cubic Telecom.

car.ru

Данный стартап небольшой величины, получил свою долю инвестиций от компании Audi, Qualcomm и некоторых других организаций, размер которых составил 75 миллионов евро. В списке партнеров проекта значатся такие компании, как Panasonic и Volkswagen

В автомобилях на электрической тяге e.Go Life запланирована установка платформы PACE, разработка которой была выполнена компанией Cubic Telecom, используемая уже более чем в двух миллионах машин во всех странах мира.

car.ru

Система дает возможность выполнять непрерывное отслеживание, а также управление некоторым количеством функций машины, и сообщать все данные хозяину машины.

Кроме возможности наблюдения за зарядом аккумулятора и другими параметрами, система способна отыскать наиболее близко расположенную парковку с возможностью подзарядки.