Молодым россиянам могут запретить каршеринг

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести запрет на пользование каршерингом для водителей моложе 25 лет. Об этом сообщает News.ru.

По мнению Петрова, минимальный стаж водителей, которые могут пользоваться сервисом, должен составлять три года.

Свою инициативу Петров направил министру транспорта Евгению Дитриху . Депутат заявил, что с ростом популярности каршеринга происходит все больше аварий с участием машин, взятых в аренду.

По мнению Петрова, сейчас государство не обеспечивает должной защиты для граждан, которые могут пострадать из-за неопытных пользователей каршеринга.

News.ru отмечает, что каршеринговые сервисы устанавливают разные требованию к стажу и возрасту клиентов. Чаще всего речь идет о стаже вождения от двух лет и возрасте от 21 года. Некоторые сервисы в 2018 году снизили требования к возрасту до 19 лет и к стажу до одного года.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил News.ru, что некоторые компании хотят увеличить поток клиентов, снижая ограничения, что приводит к высокой аварийности. По его мнению, идея ввести запрет — «отличная».

Шкуматов обратил внимание, что для аренды автомобилей премиум-класса сервисы устанавливают повышенные требования к стажу и возрасту. По его словам, сами компании определили, что водители старше 30 лет и со стажем более пяти лет — наименее рискованный сегмент.