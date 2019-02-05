В России выросло число угонов мотоциклов

Специалисты компании «Цезарь сателлит», устанавливающей противоугонные системы, зафиксировали рост количества угонов мототехники, сообщает «Коммерсант». По подсчётам экспертов, за 2018 год в России было похищено 1187 единиц транспортных средств из числа мотоциклов, квадроциклов, снегоходов, скутеров и т.д.

По словам специалистов, мототехника впервые вошла в топ-10 самых угоняемых транспортных средств наряду с автомобилями.

«Рост связан с курсом валют. Большинство этих транспортных средств поставляется из-за границы, стоимость их в рублях значительно выросла, в результате они стали более интересны угонщикам» — цитирует «Коммерсант» слова представителя компании.

Подорожание мотоциклов подтверждают предприниматели, занимающиеся продажей этой категории транспортных средств. По словам гендиректора компании "ТК Велосити" Ирины Тукалкиной, «из-за роста курса валют некоторые модели подорожали вдвое».