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В России выросло число угонов мотоциклов 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специалисты компании «Цезарь сателлит», устанавливающей противоугонные системы, зафиксировали рост количества угонов мототехники, сообщает «Коммерсант». По подсчётам экспертов, за 2018 год в России было похищено 1187 единиц транспортных средств из числа мотоциклов, квадроциклов, снегоходов, скутеров и т.д.
По словам специалистов, мототехника впервые вошла в топ-10 самых угоняемых транспортных средств наряду с автомобилями.
«Рост связан с курсом валют. Большинство этих транспортных средств поставляется из-за границы, стоимость их в рублях значительно выросла, в результате они стали более интересны угонщикам» — цитирует «Коммерсант» слова представителя компании.
Подорожание мотоциклов подтверждают предприниматели, занимающиеся продажей этой категории транспортных средств. По словам гендиректора компании "ТК Велосити" Ирины Тукалкиной, «из-за роста курса валют некоторые модели подорожали вдвое».
Наряду с этим «Коммерсант», ссылаясь на данные МВД, отмечает, что количество угонов автомобилей за прошедший год снизилось и составило 67 тысяч преступлений. По информации страховых компаний, особой популярностью у похитителей по-прежнему пользуются Hyundai Solaris и Kia Rio, одни из самых продаваемых автомобилей в России. Кроме того злоумышленники нередко обращают своё внимание на Ford Focus, Kia Ceed, Toyota RAV4 и Toyota Camry. Наиболее активно угонщики действуют в Санкт-Петербурге, там за 2018 год зафиксировано 4,1 тыс. преступлений, затем идёт Москва — 2,54 тыс. угонов и Московская область — 2,43 тыс. похищений автотранспорта.
Комментарии
Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Hyundai , Kia , Ford Focus , Hyundai Solaris , Toyota , Kia Rio , Toyota Camry , Toyota RAV4 , МВД
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