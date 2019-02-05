Kia Rio X-Line стал обладателем достойного клиренса

Kia Rio X-Line пришел на смену традиционному хэтчбеку первого поколения, принарядившись в востребованный на рынке «внедорожный» обвес. Вот только с клиренсом у корейцев вышла промашка: 170 миллиметров (+10 мм относительно седана) — это несерьезно даже для кроссовера с приставкой «псевдо».

Спустя год с небольшим компания Kia отрапортовала о выходе новой версии Rio X-Line. Теперь защиту картера отделяют от асфальта 190-195 миллиметров. Первый показатель дан для шин размерности 185/65 R15, стоящих на большинстве комплектаций. Исполнение Premium на колесах 195/60 R16 (раньше стояли 195/55 R16) выше на пять миллиметров.

Доработки потребовали изменить всю геометрию подвески и подобрать новые комплектующие. Тесты автомобиля проходили в Корее и в России. Однако до главного конкурента пятидверка все равно не дотягивает: у « Лады Веста SW Cross» под днищем 203 миллиметра.

Модернизированный X-Line оказался чуть дороже предшественника. Диапазон цен простирается от 874 900 до 1 124 900 рублей. Прибавка составила 10 тысяч рублей.