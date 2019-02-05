Покупателям Aurus отказали в скидках

Генеральный директор компании Aurus Герхард Хильгерт заявил, что скидок для покупателей автомобилей семейства «Кортеж» в этом году не предвидится, сообщает РИА Новости

«Объемы продаж составляют 150 автомобилей в год. Все предзаказы зарегистрированы в списке. Скидок не предполагается», — цитирует агентство Хильгерта.

По его словам, рыночная цена автомобилей Aurus будет определена до конца первого квартала 2019 года. По данным СМИ, ориентировочная стоимость одной машины будет составлять около 10 млн рублей.

Проект по сборке российских автомобилей класса «люкс» реализуется специалистами Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Машины предназначены для перевозки первых лиц государства. В проекте производство четырёх классов транспортных средств — лимузинов, минивэнов, седанов и внедорожников.

Ранее автомобили семейства «Кортеж» с президентскими номерами были замечены в городе Ноябрьске Ямало-ненецкого автономного округа. Местные власти позже отметили, что президентский кортеж прибыл для тестирования при экстремально низких температурах. По словам синоптиков, на тот момент столбик термометра опустился к отметке минус 41 градус, однако, «ощущались все минус 50». Позже СМИ отметили, что испытание холодами Aurus выдержал.