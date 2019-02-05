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Mercedes отзывает более семи тысяч автомобилей в России 

BFM.RU 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Mercedes-Benz отзывает 7011 автомобилей C-Klasse и GLC-Klasse из-за возможных проблем с отображением статуса подушки безопасности на центральной консоли, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 года по 2018 год, передает РИА Новости.
«Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что статус подушки безопасности переднего пассажира, отображаемый на центральной консоли, может быть определен некорректно», — говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителя АО «Мерседес-Бенц РУС» проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
На попадающих под отзыв транспортных средствах будет обновлено программное обеспечение. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.
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