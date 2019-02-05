Японский автопроизводитель пообещал показать новинку на Женевском автосалоне 5 марта, а также поделился подробностями о технической начинке автомобиля.
Пока о готовящейся модели известно немного: во-первых, это будет компактный кроссовер, а во-вторых, он получит двигатель семейства Skyactiv-X — такой же, как у Mazda3. Напомним, это мотор с механическим нагнетателем и системой PCCI (Spark Plug Controlled Compression Ignition) — воспламенением от сжатия, контролируемым традиционным искровым зажиганием.
Ранее в компании заявляли, что такой агрегат сочетает в себе "тягу 2,5-литрового атмосферного двигателя и экономичность полуторалитрового турбодизеля".
Можно предположить, что новинка займет нишу между моделями CX-3 и CX-5. Либо паркетник может получить индекс CX-2 и позиционироваться ниже "старшего" CX-3. В этом случае на европейском рынке ей предстоит конкурировать с Renault Captur и Toyota C-HR.