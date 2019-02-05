Появилось первое изображение нового кроссовера Mazda

Японский автопроизводитель пообещал показать новинку на Женевском автосалоне 5 марта, а также поделился подробностями о технической начинке автомобиля.

Пока о готовящейся модели известно немного: во-первых, это будет компактный кроссовер, а во-вторых, он получит двигатель семейства Skyactiv-X — такой же, как у Mazda3. Напомним, это мотор с механическим нагнетателем и системой PCCI (Spark Plug Controlled Compression Ignition) — воспламенением от сжатия, контролируемым традиционным искровым зажиганием.

Ранее в компании заявляли, что такой агрегат сочетает в себе "тягу 2,5-литрового атмосферного двигателя и экономичность полуторалитрового турбодизеля".