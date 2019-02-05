Volkswagen «разозлил» компактный кроссовер T-Roc

Немецкая компания официально подтвердила скорое появление новейшей — и весьма суровой — версии кроссовера T-Roc, которая получит литеру R. Испытания "горячего" кроссовера на Нюрбургринге идут полным ходом.

Компанией опубликован официальный видеоролик, где не только подтверждается факт скорого выхода на рынок VW T-Roc R, но и демонстрируется процесс его тестирования на знаменитом треке, причем за рулем прототипа находится прославленный гонщик Петер Сольберг.

Судя по всему, под камуфляжем скрыт не тестовый "мул", а вполне серийный кроссовер. Таким образом, внешние отличия версии R будут заключаться в более агрессивном обвесе с увеличенными воздухозаборниками, 19-дюймовых колесных дисках с дизайном по образцу колес Golf R, а также счетверенных оконечниках выхлопной системы.

Разглядеть интерьер будущей новинки не представляется возможным: бросается в глаза лишь внутренний каркас безопасности, который вряд ли найдет применение на серийной модели. Что касается силового агрегата, то его, по данным издания Auto Express, для VW T-Roc R позаимствуют у испанского "собрата" SEAT Cupra Ateca.

Это означает, что "горячий" кроссовер будет вооружен двухлитровым турбомотором с отдачей примерно в 300 л.с. и 400 Нм, а также семиступенчатым роботом и системой полного привода. Соответственно, на разгон до 100 км/ч у новинки будет уходить 5-5,5 с. Впрочем, не исключено, что двигатель, который устанавливаетсятакже и на Golf R, для кроссовера будет слегка дефорсирован, чтобы снизить вероятность внутренней конкуренции с культовым хот-хэтчем.

Стоит отметить, что мощность двигателей, которыми оснащается стандартный VW T-Roc, не превышает 190 л.с.