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Новая Corolla появится в России в единственной версии 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Toyota
Новая модель Toyota Corolla будет представлена в России с 1,6-литров двигателем мощностью 122 лошадиных силы, сообщает "Российская газета".
Машина с обновленным дизайном немного увеличилась в размерах. Длина автомобиля составит 4640 мм, а ширина — 1780 мм. Размер колесной базы не изменился — 2700 мм.
Модель получит светодиодную оптику и проекционный дисплей на лобовое стекло. Также автомобиль оснастят двухзонным климат-контролем с интеллектуальной системой управления и другими технологическими новинками.
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Автоновости , Toyota , Toyota Corolla , "Российская газета"
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