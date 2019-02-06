Новая Corolla появится в России в единственной версии

Новая модель Toyota Corolla будет представлена в России с 1,6-литров двигателем мощностью 122 лошадиных силы, сообщает "Российская газета"

Машина с обновленным дизайном немного увеличилась в размерах. Длина автомобиля составит 4640 мм, а ширина — 1780 мм. Размер колесной базы не изменился — 2700 мм.

Модель получит светодиодную оптику и проекционный дисплей на лобовое стекло. Также автомобиль оснастят двухзонным климат-контролем с интеллектуальной системой управления и другими технологическими новинками.