Названы претенденты на титул лучшего автомобиля в мире

Стали известны финалисты премии «Всемирный автомобиль года» — 10 моделей, которые были отобраны жюри из 40 претендентов. Победитель будет объявлен 17 апреля на моторшоу в Нью-Йорке.

В середине января та же модель марки Genesis была признана лучшим легковым автомобилем США. При этом кроссовер Volvo XC40 в 2018-м выиграл сразу в трех конкурсах: «Европейский автомобиль года», «Автомобиль года в Японии» и «Женский автомобиль года».

Помимо этого, на автосалоне в Нью-Йорке будут названы победители еще в пяти категориях: «Представительский автомобиль», «Спорткар», «Городской автомобиль», «Зеленый» автомобиль» и «Лучший дизайн».