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Названы претенденты на титул лучшего автомобиля в мире 

Motor.ru + ещё 1 33 минуты назад
Фото: Motor.ru
Стали известны финалисты премии «Всемирный автомобиль года» — 10 моделей, которые были отобраны жюри из 40 претендентов. Победитель будет объявлен 17 апреля на моторшоу в Нью-Йорке.
На звание лучшей машины претендуют: Audi e-tron, BMW 3-Series, Ford Focus, Genesis G70, Hyundai Nexo, Jaguar I-Pace, Mercedes-Benz A-Class, Suzuki Jimny, Volvo S60/V60 и Volvo XC40.
В середине января та же модель марки Genesis была признана лучшим легковым автомобилем США. При этом кроссовер Volvo XC40 в 2018-м выиграл сразу в трех конкурсах: «Европейский автомобиль года», «Автомобиль года в Японии» и «Женский автомобиль года».
Помимо этого, на автосалоне в Нью-Йорке будут названы победители еще в пяти категориях: «Представительский автомобиль», «Спорткар», «Городской автомобиль», «Зеленый» автомобиль» и «Лучший дизайн».
В 2018 году звания «Всемирный автомобиль года» удостоился Volvo XC60, за год до этого — Jaguar F-Pace, а в 2016-м — Mazda MX-5.
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Автоновости , Hyundai , Volvo , Suzuki Jimny , Jaguar , Audi , BMW , Volvo XC60 , Ford Focus , Volvo S60 , Suzuki , Mazda , Jaguar F-Pace , Mazda MX-5 , Volvo XC40 , Mercedes-Benz
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