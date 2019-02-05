У ГИБДД Москвы могут появиться пикапы и машины со спортивными двигателями

ГИБДД Москвы может получить пикапы и автомобили со спортивными двигателями для оказания помощи пострадавшим в ДТП и противодействия стритрейсерам. Об этом сообщил начальник столичного Управления столичного ГИБДД Виктор Коваленко.

"В Москве обсуждается вопрос оснащения ГИБДД новыми машинами. Автомобили с повышенными динамическими характеристиками, а также пикапы потребуются в первую очередь на МКАД. Это дорога повышенной опасности, а количество погибших на ней достаточно велико. Сейчас рассматривается вопрос тестирования машин со спортивными двигателями для нужд ГИБДД", — сказал он в интервью "Российской газете".

По его словам, ГАИ такие машины нужны.

"На них можно разместить импульсные стрелки, которые в кузове поднимаются и далеко видны, как при ограждении строительных объектов. Эти пикапы оснащены лебедками, чтобы оказать помощь автомобилистам, например, отбуксировать машину. В таком автомобиле предусмотрен набор специальных конусов с подсветками, чтобы можно было на трассе своевременно оградить это место, пока оказывается помощь", — сказал Коваленко.

Что касается машин со спортивными двигателями, то он сообщил, что сотрудники ГИБДД смогли бы их использовать на скоростных магистралях, чтобы "служба могла противостоять стритрейсерам, которые устраивают гонки на дорогах".