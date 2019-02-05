КАМАЗ ставит в повестку дня сокращение управленцев

На заседании совета директоров предприятия КАМАЗ в повестке значится рассмотрение вопроса о сокращении численности в руководстве.

Одновременно рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий одного из членов Совета.

Из находящихся сейчас в управляющей обойме 8 человек предлагается снять одного из них. Кроме того, упразднят и должность председателя правления. А. Урманов собирается занять место советника руководителя, чтобы сконцентрироваться на проблемах развития бизнеса и перспективных направлениях.

Возможная экономия после изменения структуры руководства не разглашается. Но за период с января по сентябрь выплаты руководителям составили чуть более 89 миллионов рублей, более 18 из которых — премии и бонусы. Суммарная выручка завода за тот же период составила около 78 млрд рублей.