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КАМАЗ ставит в повестку дня сокращение управленцев 

Car.ru 2 часа назад
Фото: car.ru
На заседании совета директоров предприятия КАМАЗ в повестке значится рассмотрение вопроса о сокращении численности в руководстве.
Одновременно рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий одного из членов Совета.
Из находящихся сейчас в управляющей обойме 8 человек предлагается снять одного из них. Кроме того, упразднят и должность председателя правления. А. Урманов собирается занять место советника руководителя, чтобы сконцентрироваться на проблемах развития бизнеса и перспективных направлениях.
Возможная экономия после изменения структуры руководства не разглашается. Но за период с января по сентябрь выплаты руководителям составили чуть более 89 миллионов рублей, более 18 из которых — премии и бонусы. Суммарная выручка завода за тот же период составила около 78 млрд рублей.
Для сравнения, легковой автогигант АвтоВАЗ выплатил своим менеджерам (12 членов правления) почти 72 миллиона рублей при выручке в 199 миллиардов.
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Автоновости , Камаз , Автоваз
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