Mercedes и Bosch обвиняются в фальсификации эко-тестов

Федеральный суд в Нью-Джерси, рассмотрел большую часть полученных исков в отношении Mercedes и Bosch.

По официальным данным, компании обвиняются в мошеннических действиях, связанных с выбросами дизельных двигателей. Уровень выбросов был занижен во время проведения тестовых испытаний. Причем, процедура занижения является полностью аналогичной с той, которую использовали представители компании Volkswagen Group.

Двигатели с системой BlueTEC, представлены Daimler , как самые экологичные и полностью соответствующие основным стандартам качества. Но, несмотря на это, независимая экспертиза подтвердила тот факт, что представленные двигатели превышают допустимые параметры. Самым страшным, по мнению независимых экспертов, является то, что порой отметка превышала допустимое значение в 65 раз.

Суд, рассмотрев коллективные иски, пришел к выводу, что все обвинения имеют под собой веские доказательства. На сегодняшний день, разбирательства в этом деле продолжаются. Более того, в ближайшее время пройдет еще несколько судебных разбирательств.