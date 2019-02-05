Эффективность демпфирующего механизма поставлена под вопрос

Минфине во вторник отметили, что оценить эффект от демпфирующего механизма, заработавшего в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли, можно будет в лучшем случае через три-шесть месяцев. Якобы этот механизм должен будет компенсировать нефтяникам часть упущенной экспортной прибыли при реализации топлива на внутреннем рынке. Вместе с тем, отмечают эксперты, основные факторы, которые оказывают давление на внутренний рынок топлива в России, сохраняются. А вот на предложенные отраслью и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) идеи по выравниванию ситуации и устранению злоупотреблений власти предпочитают не реагировать.

О том, что оценить эффект от демпфирующего механизма, заработавшего в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли, можно будет только через три-шесть месяцев, сообщил журналистам глава департамента таможенной и налоговой политики Минфина РФ Алексей Сазанов

Этот механизм призван компенсировать нефтяникам часть упущенной экспортной прибыли при реализации топлива на внутреннем рынке.

«Пока действует это соглашение [между правительством и нефтяниками о сдерживании цен на бензин и дизельное топливо], оценить эффективность демпфера сложно, так как есть смещение двух инструментов — административного регулирования и налогового. Пока достаточно сложно понять, какой из них какой эффект вносит. Будем смотреть, квартал-два точно будем мониторить», — сказал Сазанов.

Казалось бы, правительство довольно: угроза резкого роста цен на бензин, в представлении кабмина, осталась в прошлом. Но многие в отрасли сохраняют уверенность в том, что это успокоение лишь затишье перед бурей, ведь главные факторы, порождающие нестабильность на внутреннем рынке, по-прежнему сохраняются.

Более того, с наступлением Нового года возникли еще и новые.

Это и возросшая до 20% ставка НДС, который который присутствует в каждом чеке и ложится бременем на покупателя, и рост акциза на бензин пятого класса и дизельное топливо, который увеличился в 1,5 раза.

Нельзя также сбрасывать со счетов рост налога на добычу нефти (НДПИ) в связи с увеличением стоимости мировой цены на нефть (средняя ставка НДПИ на нефть за 12 месяцев 2018 года выросла на 53,3% по сравнению с 2017 годом. — Прим. «Газета.Ru» ), а так же чрезмерное налоговое обременение нефтеперерабатывающих заводов.

Свою роль сыграет и рост транспортных тарифов естественных монополий.

Так, тарифы на прокачку нефти по системе «Транснефти» в наступившем 2019 году будут проиндексированы на 3,87%, а тарифы РЖД на грузовые перевозки и пользование инфраструктурой — на 3,5%.

Дополнительное давление на внутренний рынок окажет и сезонный фактор. Именно весной наблюдается рост потребления топлива в связи с началом активных сельхозработ и традиционным периодом ремонтов на НПЗ.

Кроме того, констатируют наблюдатели, налоговый маневр в нефтяной отрасли, поставивший нефтепереработку на грань рентабельности, продолжается, а обещанные правительством компенсации для НПЗ лишь вступают в действие. На этом фоне для НПЗ уже сейчас производство бензина не приносит прибыли, и в этом смысле наращивание производства топлива представляется весьма проблематичным из-за отсутствия должного стимула.

Спрос же, тем не менее, продолжит расти, и возникновение дефицита таким образом является лишь вопросом времени.

«В настоящий момент производство и продажа бензина убыточны, — подтверждает эксперт Союза нефтегазопромышленников России, член комитета ТПП по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев. — То есть рынок не ликвиден. Соответственно, и проблема с обеспечением рынка бензином постепенно растет. Если не вернуть рынку ликвидность, будет то же самое, что было в 1996 году, в 2000 году, в 2008 году. Мы это все проходили. У нас такие кризисы постоянно. Причина этих кризисов одна — стремление регулировать рынок административными мерами, а не экономическими. И вот это вот административное регулирование в условиях рыночной экономики — это божий бич».

На этом фоне у частных компаний наблюдается в некоторых случаях кратный рост экспорта высоко— и низкооктанового бензина.

«В условиях, когда цены на нефть выросли, причем выросли очень существенно, поскольку налоговый маневр начинался на принципиально иных ценовых условиях, естественно стало выгоднее экспортировать нефть, чем реализовывать внутри страны, — рассказал «Газете.Ru» директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. — Что же касается бензина, то у нас его цена — порядка 60 евроцентов. А в Европе — 1,6 евро. Доход — 1 евро. Даже и с учетом дополнительных расходов вроде логистики, таможни».

Не вызывает сомнений у экспертного сообщества и то, что рано или поздно стоимость бензина в нашей стране должна приблизиться к европейской. Согласно исследованию агентства «РИА Рейтинг» в настоящее время в России одна из самых низких в Европе цен на бензин для населения, дешевле только в Казахстане.

Еще в конце прошлого года в прессе сообщалось, что участники рынка разработали меры по стабилизации ситуации.

Так, «Роснефть» совместно с биржей СПбМТСБ выступила с идеей ограничить количество спекулятивных операций в ходе биржевых торгов, а также обратилась к Центробанку с предложениями по усилению надзора над осуществлением биржевых торгов.

Реальность заключается в том, что непрозрачная структура ряда биржевых сделок позволяет не раскрывать информацию о сделках. Этим и пользуются недобросовестные участники рынка, создавая на внутреннем рынке напряженность, для которой отсутствуют объективные предпосылки.

Так, по некоторым оценкам, доля компаний-перекупщиков на бирже составляет около 80%.

При этом отдельные компании получают максимальные объёмы биржевых продуктов на интересующих их базисах.

Чтобы ликвидировать лазейку для этих злоупотреблений, «Роснефть» и СПбМТСБ выступили с идеей обеспечения участия в биржевых торгах производителей нефтепродуктов пропорционально их доле в общем объеме добычи. Однако, реакции со стороны властей пока на эти предложения до сих пор не последовало.

И вместо действенных мер, которые реально бы улучшили ситуацию, пока предлагается еще полгода ждать, насколько эффективным окажется демпфирующий механизм.