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В России начали собирать обновленный Nissan Qashqai 

Motor.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Motor
В четверг, 7 февраля, на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовало производство обновленного кроссовера Qashqai. От предшественника он отличается слегка измененной внешностью, улучшенной адаптацией к российским условиям эксплуатации и расширенным перечнем электронных систем безопасности.
Внешне обновленный Nissan Qashqai можно отличить по измененной передней части с новыми капотом, бампером, фарами и решеткой радиатора. Сзади слегка изменились фонари, а в бампере появились декоративные вставки «под металл». В салоне кроссовера появился новый трехспицевый руль и мультимедийная система с поддержкой «Яндекс. Авто».
В оснащение обновленного «Кашкая» вошли системы предупреждения фронтальных столкновений и обнаружения препятствий при движении задним ходом. У модели улучшилась шумоизоляция, материалы отделки салона, стала комфортнее подвеска. Полуавтономная система управления ProPILOT появится на машины позднее.
Гамма двигателей обновленного Qashqai по-прежнему будут включать бензиновые двигатели объемом 1,2 и 2,0 литры (115 и 144 сил). Через некоторое время на смену агрегату 1.2 придет мотор 1.3. На европейских кроссоверах его отдача составляет 140 или 160 сил.
Старт продаж обновленного «Кашкая» запланирован на конец марта — начало апреля этого года. Цены будут озвучены ближе к рыночному дебюту.
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Автоновости , Nissan , Nissan Qashqai
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