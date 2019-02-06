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«Известия»: автобусные перевозки в регионах могут приостановить из-за штрафов 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Компании, работающие в сфере межрегиональных автобусных перевозок, могут приостановить свою деятельность из-за вынужденных нарушений правил Ространснадзора. Как в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Объединения автопассажирских перевозчиков в Минтранс, легальные перевозчики не могут получить свидетельства, если в маршрутной карте указаны остановки, не включенные в федеральный реестр.
В письме уточняется, что остановки автобусов во многих городах и поселках не внесены в федеральный реестр, поэтому перевозчики, которые включают такие пункты в маршруты, не могут получить необходимые свидетельства от ФБУ "Росавтотранс" или вынуждены платить штраф Ространснадзору от 5 до 300 тысяч рублей.
"… В такой ситуации существует реальная угроза приостановки транспортного обслуживания населения на территории многих субъектов РФ", — цитируют "Известия" обращение Объединения в Минтранс.
Как сообщает газета со ссылкой на данные Ространснадзора, сейчас федеральный реестр включает 3925 маршрутов, из них на 2053 оформлены свидетельства и карты. В Минтрансе уточнили, что за включение остановок в реестр отвечают регионы, и в ведомстве "неоднократно обращались в субъекты РФ с просьбой обеспечить представление заявлений о регистрации остановочных пунктов".
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Автоновости , Видео , Ространснадзор , Минтранс РФ , газета "Известия"
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