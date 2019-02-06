«Известия»: автобусные перевозки в регионах могут приостановить из-за штрафов

Компании, работающие в сфере межрегиональных автобусных перевозок, могут приостановить свою деятельность из-за вынужденных нарушений правил Ространснадзора . Как в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Объединения автопассажирских перевозчиков в Минтранс , легальные перевозчики не могут получить свидетельства, если в маршрутной карте указаны остановки, не включенные в федеральный реестр.

В письме уточняется, что остановки автобусов во многих городах и поселках не внесены в федеральный реестр, поэтому перевозчики, которые включают такие пункты в маршруты, не могут получить необходимые свидетельства от ФБУ "Росавтотранс" или вынуждены платить штраф Ространснадзору от 5 до 300 тысяч рублей.

"… В такой ситуации существует реальная угроза приостановки транспортного обслуживания населения на территории многих субъектов РФ", — цитируют "Известия" обращение Объединения в Минтранс.

Как сообщает газета со ссылкой на данные Ространснадзора, сейчас федеральный реестр включает 3925 маршрутов, из них на 2053 оформлены свидетельства и карты. В Минтрансе уточнили, что за включение остановок в реестр отвечают регионы, и в ведомстве "неоднократно обращались в субъекты РФ с просьбой обеспечить представление заявлений о регистрации остановочных пунктов".