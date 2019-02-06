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Медведев уволил ответственного за дороги России 

Рамблер + ещё 35 2 часа назад
Фото: ТАСС
Глава госкомпании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах лишился должности по распоряжению премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об сообщается на сайте кабинета министров.
Согласно тексту распоряжения №142-р от 5 февраля, 59-летний Кельбах освобожден от должности председателя правления «Автодора» по своей же просьбе.
Текст распоряжения № 143-р, подписанного Медведевым в тот же день, гласит, что новым предправления государственной компании назначен Вячеслав Петушенко, с августа 2018-го бывший заместителем Кельбаха по технической политике.
До того Петушенко возглавлял федеральное казенное учреждение «Центравтомагистраль», а также был заместителем министра транспорта Крыма.
На прошлой неделе близкий к «Автодору» источник рассказал РБК, что Сергей Кельбах будет «вот-вот» уволен из-за недостаточно быстрых темпов строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги.
Автоновости , Дмитрий Медведев , Вячеслав Петушенко , Сергей Кельбах , Автодор , РБК
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