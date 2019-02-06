Медведев освободил от должности главу «Автодора»

Как отмечается, это произошло по просьбе самого Кельбаха.

"Распоряжением, которое подписал премьер-министр Медведев, Кельбах Сергей Валентинович освобожден от должности председателя правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" по его просьбе", — отметили в пресс-службе.