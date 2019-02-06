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Медведев освободил от должности главу «Автодора» 

Газета.Ru + ещё 17 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Сергея Кельбаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.
Как отмечается, это произошло по просьбе самого Кельбаха.
"Распоряжением, которое подписал премьер-министр Медведев, Кельбах Сергей Валентинович освобожден от должности председателя правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" по его просьбе", — отметили в пресс-службе.
Ранее стала известна причина увольнения главы Ростуризма.
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Автоновости , Дмитрий Медведев , Сергей Кельбах , Ростуризм , Автодор
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