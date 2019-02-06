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В России появится налоговый вычет на автомобили 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: iStock
Депутаты Государственной думы РФ предложили предоставить жителям Дальнего Востока возможность получения налогового вычета на приобретение автомобиля. Проект инициативы размещён на сайте нижней палаты парламента.
Нововведения предполагают, что жители Дальневосточного федерального округа (ДФО) смогут один раз в пять лет возвращать часть расходов после покупки и ввоза в страну машины иностранного производства. При условии, что траты покупателя не превысят 1 миллиона рублей, максимальная сумма выплат составит 130 тысяч рублей.
В законопроекте указано, что инициатива призвана «поддержать жителей ДФО, приобретающих автомобили за рубежом исключительно для использования в личных и семейных целях». Таким образом, депутаты отреагировали на требование жителей отменить ввозные таможенные пошлины на иностранные автомобили, размер которых был увеличен в 2017 году. По словам параментариев, в результате повышения тарифов, появилась практика ввоза иномарок в Россию по запчастям.
«Такие автомобили не проходят никакой сертификации и представляют опасность при их эксплуатации", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Депутаты Госдумы рассмотрят инициативу 6 февраля.
Комментарии1
Автоновости , Автоспорт , Экономика , Госдума
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