Volkswagen представил обновленный Passat восьмого поколения

Немецкий концерн Volkswagen на мероприятии в Гамбурге показал обновленный Passat восьмого поколения, который будет доступен для европейского рынка. Об этом пишет Auto Bild.

По данным издания, модернизированный Passat представят широкой публике на автосалоне в Женеве в марте. Старт продаж намечен на текущий год.

Отмечается, что внешние изменения автомобиля минимальны: отличается вид переднего и заднего бамперов, а также решетка радиатора. Кроме того, новинку оснастили светодиодными элементами.

В салоне появилась современная медиасистема, поддерживающая большое количество онлайн-сервисов.