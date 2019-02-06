Немецкий концерн Volkswagen на мероприятии в Гамбурге показал обновленный Passat восьмого поколения, который будет доступен для европейского рынка. Об этом пишет Auto Bild.
По данным издания, модернизированный Passat представят широкой публике на автосалоне в Женеве в марте. Старт продаж намечен на текущий год.
Отмечается, что внешние изменения автомобиля минимальны: отличается вид переднего и заднего бамперов, а также решетка радиатора. Кроме того, новинку оснастили светодиодными элементами.
В салоне появилась современная медиасистема, поддерживающая большое количество онлайн-сервисов.
В оснащение Volkswagen Passat вошел комплекс полуавтономного вождения, который работает на скоростях до 210 км/ч. Новая модель идет с бензиновыми двигателями TSI (150, 190 и 272 лошадиных сил), дизельными TDI (120, 190 и 240 лошадиных сил), а также гибридной установкой.