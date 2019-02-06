Volkswagen представил обновленный Passat для Европы

Строго говоря, рестайлинговый образец седана Passat компания Volkswagen уже показывала, но тогда речь шла о специальной модификации для рынка Северной Америки. Европейский же "Пассат" отличается иной конструкцией — а теперь он стал еще и значительно умнее и понятливее.

Учитывая, что в процессе обновления модели конструкторы Volkswagen сосредоточились в основном на высокотехнологичных деталях, изменения во внешности седана и универсала вполне можно назвать эволюционными. "Пассату" разработали новую оптику с иными светодиодными вставками (новая матричная оптика IQ Light доступна в качестве опции), модернизировали радиаторную решетку и доработали бампера, а также соорудили новую выхлопную систему.

Кроме того, семейство получило три новых цвета кузова (Lapiz Blue, Bottlegreen и Sandgold), а также расширенный спектр вариантов дизайна колесных дисков размерностью от R17 до R19.

В интерьере заметных изменений больше: например, новые рулевое колесо и приборная панель, роль которой играет 11,7-дюймовый монитор. Утверждается, что "приборный щиток" стал производительнее, а экран отличается большей четкостью и плотностью пикселей. Аналоговые часики в центре передней панели ушли в историю: теперь вместо них красуется логотип семейства.

Но самым важным изменением в салоне, по всей видимости, должна стать новая мультимедийная система по имени MIB3, которая будет сопровождаться одним из трех вариантов экрана — 6,5-, 8,0— или 9,2-дюймовым. Разработчики заявляют, что интерфейс системы стал более интуитивным, а голосовое управление — более простым и естественным (активируется оно по команде "Хелло, Фольксваген"). Система теперь обеспечивает доступ к ряду онлайн-сервисов, умеет "раздавать интернет" и поддерживает беспроводное подключение по схеме Apple CarPlay.

Что касается моторной гаммы, то "Пассату" сохранили три бензиновых турбомотора — 1,5-литровый (150 л.с.) и два варианта двигателя объемом 2,0 л (190 и 272 л.с.). Количество доступных дизелей увеличилось до четырех за счет нового агрегата TDI Evo, который при объеме в 2,0 л развивает 150 л.с. Ассистируют ему знакомые 1,6-литровый (120 л.с.) и двухлитровый (190 или 240 л.с.) дизели.

218-сильная гибридная установка на базе 1,4-литрового турбомотора получила модернизированный блок аккумуляторов и способна теперь обеспечить увеличенную до 55 км дальность пробега на электротяге.

О доработках шасси (семейство построено на модульной платформе MQB) не сообщается, но известно, что Volkswagen Passat снабдили набором более умных водительских ассистентов. К примеру, адаптивный круиз-контроль научился прогнозировать дорожные ситуации, опираясь на данные навигационной системы: при подъезде к повороту или развязке автомобиль самостоятельно замедлится. Кроме того, электроника способна сама удерживать машину в рамках дозволенных скоростей, учитывая данные дорожных знаков.

Кроме того, у семейства появился ассистент Travel Assist, который уже называют "полуавтономной системой управления 2-го уровня". Он способен контролировать движение "Пассата" на скоростях до 210 км/ч, но чтобы система работала, водителю придется держать руки на руле: если электроника обнаружит, что водитель больше не держится за рулевое колесо, будет отдана команда на замедление и остановку автомобиля.

"Живой" дебют обновленного семейства Volkswagen Passat состоится в рамках мартовской выставки в Женеве. Продажи "Пассата" на домашнем рынке в Германии стартуют летом нынешнего года.