Россияне массово подались отогревать чужие автомобили

Аналитики подсчитали, что в России спрос на услуги по отогреву замёрзших автомобилей за последний год увеличился в шесть раз. Жители страны массово взялись за прибыльную подработку. Life, оперируя результатами исследований экспертов сайта Avito, рассказал кто, где и сколько на этом зарабатывает.

Чаще всего помощь в отогреве автомобилей ищут жители регионов с суровым климатом — наиболее высокий спрос специалисты зарегистрировали в Тюмени, Челябинске и Перми. В Сибири по сравнению с 2017 годом аналитики фиксируют рекордный всплеск интереса автолюбителей к специалистам с тепловыми пушками. В Барнауле спрос вырос на 2431%, в Красноярске на 1075%, в Новосибирске — на 954%.

По данным издания, пока предприимчивые россияне не успевают за спросом — количество предложений за прошедший год выросло только в три раза: в Красноярске прирост объявлений составил 562%, в Новосибирске — 332%, в Иркутске — 311%.

«Услуга сравнительно новая, поэтому прирост настолько заметный», — цитирует Life слова экспертов сайта Avito.

Самые высокие цены на отогрев машин аналитики обнаружили в Самаре и Нижнем Новгороде — в среднем по 1500 рублей за один автомобиль. Чуть меньше берут в Санкт-Петербурге — 1438 рублей. В Москве ценник тоже более-менее доступный — 1025 рублей. До тысячи рублей можно «отогреться» в Красноярске, Волгограде и Челябинске. В Уфе и Тюмени стоимость услуги вообще не превышает 550 рублей. Интересно, что в Краснодаре, где зима проходит при относительно высоких температурах за отогрев авто просят около 600 рублей.